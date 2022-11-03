Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da Diyanet'e bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Kur'an Kursu'nda düzenlenen tatbikatta, Vali Davut Gül ve öğrenciler, deprem anı, tahliye ve toplanma alanı uygulaması yaptı.

- Kilis



Kilis’te Mehmet Pişkin Yatılı Kur'an Kursu'nda yapılan tatbikata, Vali Recep Soytürk, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ile kurs öğretici ve öğrencileri katıldı.

Senaryo gereği katılımcılar, "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı, tek sıra halinde toplanma alanına gelerek tatbikatı tamamladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa’daki tatbikat, 605 Kur'an kursunda 16 bin 434 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye" tatbikatında, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri hazır bulundu.

Binalarda bulunan öğrenciler "çök, kapan, tutun" uygulaması yaptı, ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin eşliğinde tahliye gerçekleştirildi.



İl Müftüsü Ramazan Tolan, tatbikatın çok önemli olduğunu belirterek deprem anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiğinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

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