Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

İslahiye-Hassa karayolundaki yol uygulamasında durdurulan 1 araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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