Gaziantep'te terör operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü adına kentte faaliyetlerde bulunan, sosyal medyadan "terör örgütü yanlısı halkı kin ve düşmanlığa sürükleme", "infial ve kaos oluşturma" ve "Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret" içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 8 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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