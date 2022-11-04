Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada DEAŞ'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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