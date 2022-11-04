Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıkları tamamlayacak.

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