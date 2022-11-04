İslahiye'de okul servisleri denetlendi

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GAZİANTEP (AA) - İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisi araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sürücülere, okul servis yönetmeliğinde belirtilen hususlar hakkında bilgi veren ekipler, taşımalı eğitim yapılan okullardaki öğrencilere de dikkat etmeleri gereken konuları anlattı.

Denetimler sırasında kurallara uymayan bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı, bazı sürücüler de uyarıldı.

İlçe merkezine en uzak mahallelerden olan Yeniceli İlk ve Ortaokulu ile Boğaziçi Mahallelerinde yapılan denetimlerin tüm taşımalı okul güzergahlarında öğrencilerin güvenliği için belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

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