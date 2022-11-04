Gaziantep'teki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden1’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 500 gram esrar, 20 gram eroin, 160 paket kaçak sigara, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 motosiklet ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.



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