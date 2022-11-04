Gaziantep'te "Gaziray açılışına katılan gençlere eşofman hediye edilecek" iddialarına ilişkin açıklama

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada "Gaziray açılışına katılan gençlere eşofman hediye edilecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sosyal medyada yayılan bir kısa mesaj yazışmasında yer alan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinde yapacağı Gaziray açılışına katılan gençlere eşofman hediye edileceğine dair iddialar tamamıyla asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla uydurulmuştur." ifadelerine yer verildi.







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