Gaziantep'te 15 aracın lastiğini patlattığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 15 aracın tekerleğine kesici aletle zarar verdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde kesici aletle 15 aracın tekerleğinin patlatılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi S.C'yi yakaladı.



Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, zanlının kesici aletle araçların tekerleklerine zarar vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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