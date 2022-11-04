EKDS sistemi Nizip'te kullanılmaya başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Gaziantep'in Nizip ilçesinde kullanılmaya başlandı.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, hayata geçirilen (EDKS) uygulamasının Nizip'te başlatılması nedeniyle Tapu ve Kadastro Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, işlem yaptıran vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Çağlar, vatandaşların Tapu Müdürlüğünün çalışmalarından ve personellerden memnun olduklarını ifade etmeleri nedeniyle, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar da, yapmış oldukları çalışmalar ve vatandaşların memnuniyeti nedeniyle, Tapu Müdürü Sinan Göyşen ve tüm personele teşekkür etti.

Ardından sistemin nasıl çalışacağına ve vatandaşların neler yapması gerektiği konusunda bilgi alan Çağlar, uygulama sayesinde sahtecilik işlemlerinin önüne geçileceğini söyledi.

Gaziantep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü İbrahim Ersoy ise sistemin müdürlüğe bağlı bağlı 24 Tapu Müdürlüğünün tamamında uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Ersoy, EKDS uygulamasıyla mülkiyet devir işlemleri ve hak sahibinin tespitinin daha güvenli ve daha hızlı hale getirilmesi amaçlandığını belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.