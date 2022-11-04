Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep'te:

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziray Banliyö Projesi'ne ilişkin "Bugünkü maliyetle yaklaşık 10 milyar lira değerinde olan bu yatırımı yarın Gazianteplilerin hizmetine sunmanın gururu ve sevincini yaşayacağız." dedi.

Gaziray'ın açılışı için kente gelen Karaismailoğlu, Gaziantep Havaalanı'nda gazetecilere, kentin yarın önemli bir gün geçireceğini dile getirdi.

Gaziray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacağını bildiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafından hummalı çalışmanın devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yatırımlar atarak devam ediyor. Dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarını artırıyor. Türkiye'nin kendine özgü yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme devam ediyor. Yarın da Gaziantep'te en önemli açılış Gaziray. Uzun zamandır hummalı çalışmanın ürünü. Yarın bütün haşmetiyle ortaya çıkacak. 25 kilometre uzunluğunda 16 istasyonu olan çok önemli bir iş. Gaziantep gibi büyükşehirlerde en önemli işlerden birisi. Şehrin içerisindeki trafik sıkışıklığını rahatlatacak, yaşam kalitesini yükseltecek, vatandaşların ulaşımda hayatını kolaylaştıracak, güvenli ve konforlu toplu taşıma imkanı sunacaktır. Bugünkü maliyetle yaklaşık 10 milyar lira değerinde olan bu yatırımı yarın Gazianteplilerin hizmetine sunmanın gururunu ve sevincini yaşayacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Gaziantep ve Türkiye yaşayacak. Bunun gibi kıymetli işler Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok önemli çalışmalar var. Ülkemizin önündeki bu yatırım hamlesi ve hizmet şöleni artarak devam edecek."

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