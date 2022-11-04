Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep'te:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep'te:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep'te:

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziray Banliyö Projesi'ne ilişkin "Bugünkü maliyetle yaklaşık 10 milyar lira değerinde olan bu yatırımı yarın Gazianteplilerin hizmetine sunmanın gururu ve sevincini yaşayacağız." dedi.

Gaziray'ın açılışı için kente gelen Karaismailoğlu, Gaziantep Havaalanı'nda gazetecilere, kentin yarın önemli bir gün geçireceğini dile getirdi.

Gaziray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacağını bildiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafından hummalı çalışmanın devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yatırımlar atarak devam ediyor. Dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarını artırıyor. Türkiye'nin kendine özgü yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme devam ediyor. Yarın da Gaziantep'te en önemli açılış Gaziray. Uzun zamandır hummalı çalışmanın ürünü. Yarın bütün haşmetiyle ortaya çıkacak. 25 kilometre uzunluğunda 16 istasyonu olan çok önemli bir iş. Gaziantep gibi büyükşehirlerde en önemli işlerden birisi. Şehrin içerisindeki trafik sıkışıklığını rahatlatacak, yaşam kalitesini yükseltecek, vatandaşların ulaşımda hayatını kolaylaştıracak, güvenli ve konforlu toplu taşıma imkanı sunacaktır. Bugünkü maliyetle yaklaşık 10 milyar lira değerinde olan bu yatırımı yarın Gazianteplilerin hizmetine sunmanın gururunu ve sevincini yaşayacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Gaziantep ve Türkiye yaşayacak. Bunun gibi kıymetli işler Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok önemli çalışmalar var. Ülkemizin önündeki bu yatırım hamlesi ve hizmet şöleni artarak devam edecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: 10 milyar TL´lik Gaziray'ı, hizmete sunmanın gururunu yaşayacağız
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 10 milyar TL´lik Gaziray'ı, ...
(Görüntülü) - BAKAN KARAİSMAİLOĞLU&#039;NDAN GAZİRAY&#039;IN AÇILIŞINDAN ÖNCE AÇIKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ...
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
EKDS sistemi Nizip'te kullanılmaya başladı
YEREL HABERLER EKDS sistemi Nizip'te kullanılmaya başladı
Gaziantep'te 15 aracın lastiğini patlattığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 aracın lastiğini patlattığı ...
(Görüntülü) 15 ARACIN LASTİKLERİNİ KESEN ŞÜPHELİ, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 ARACIN LASTİKLERİNİ KESEN ŞÜPHELİ, ...
(Görüntülü) BİLAL ERDOĞAN: SPOR VE GELENEKSEL OYUNLAR İLE KITALAR ARASI KÜLTÜREL DİYALOĞU SAĞLIYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİLAL ERDOĞAN: SPOR VE GELENEKSEL OYUNLAR ...
15 aracın lastiklerini kesen şüpheli, kamera görüntüsünden yakalandı
YEREL HABERLER 15 aracın lastiklerini kesen şüpheli, kamera ...
Gaziantep'te "Gaziray açılışına katılan gençlere eşofman hediye edilecek" iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Gaziray açılışına katılan gençlere ...
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan "geleneksel sporlar" vurgusu:
YEREL HABERLER Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal ...
Bilal Erdoğan: Spor ve geleneksel oyunlar ile kıtalar arası kültürel diyaloğu sağlıyoruz
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: Spor ve geleneksel oyunlar ile kıtalar ...
Gaziantep'teki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki uyuşturucu ve kaçakçılık ...
İslahiye'de okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER İslahiye'de okul servisleri denetlendi
Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını ...
Gaziantep'te yapımı tamamlanan köprülü kavşak trafiğe açılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te yapımı tamamlanan köprülü kavşak trafiğe ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, DEAŞ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, DEAŞ OPERASYONUNDA 1 ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir ...
Gaziantep'te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 ...
Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep'te terör operasyonunda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da Diyanet'e bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da Diyanet'e bağlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.