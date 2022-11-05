Gaziantep'te kara yoluna inen koyun sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yoluna inen koyun sürüsü, trafikte aksamaya neden oldu.

Beykent Mahallesi 85004. Cadde'nin yan tarafındaki boş arazide otlanan koyun sürüsü, trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde kara yoluna girdi.

Araçların ortalama 70 kilometre hızla gittiği çift yönlü yola inen koyunlar, sık sık trafiği durma noktasına getirdi.

Araçlarından inen bazı sürücüler, başlarında çoban olmayan koyunları kara yolundan uzaklaştırdı.





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