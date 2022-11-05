Tescilli Oğuzeli narının markalaşması için tesis kuracaklara hibe desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, tanelerinin iriliği nedeniyle "deve dişi" olarak bilinen tescilli narın markalaşması için tesis ve soğuk hava deposu kurmak isteyenlere 2,5 milyon liraya kadar destek verilecek.

Eylül 2019'da tescillenen Oğuzeli narının markalaşması için çalışma yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede meyve suyu işleme tesisi ve soğuk hava deposunun kurulması için çalışma başlattı.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Oğuzeli denilince akla narın geldiğini belirtti.

Türkiye genelinde narın yaklaşık yüzde 4'ünün Oğuzeli'nde üretildiğine dikkati çeken Karayılan, geçen yıl 22 bin ton olan rekoltenin bu yıl 17 bin 500 dekar alanda 27 bin ton olduğunu vurguladı.

Üretimin her geçen yıl arttığına işaret eden Karayılan, coğrafi tescilli narın markalaşması için çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bu bölgede şu anda en büyük sıkıntılarımızdan biri bizim meyve suyu işleme tesisimizin olmaması ve soğuk hava depolarımızın eksik olması. Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları kapsamında yüzde 50 hibe destek veriyoruz. Oğuzeli bölgesinde kim nar suyu işleme tesisi yapmak isterse ya da soğuk hava deposu kurmak isterse müdürlüğümüze müracaat edebilir. Yüzde 50 hibesini biz vereceğiz. Bugün itibarıyla yüzde 50 hibemiz yaklaşık 2,5 milyon lira."



Çaybaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da nar hasadının başladığını belirtti.

Narın bereketli bir ürün olduğunu dile getiren Kılıç, "12 nar çeşidi var. Tescilli Oğuzeli narı diğer narlardan farklı. Bizim narımız iri habbeli ve halk arasında deve dişi diye geçer. Ayrıca sofralık için narın içindeki habbe sayısı diğer narlara göre daha yüksek. Mesela bizim 100 kilogram nardan iç almak gerekirse 60 kilogram iç alırsın, diğer narlardan ise 40 kilogram alırsın. Bizim narımızın kaliteli olması narın içinde bulunan habbe sayısının fazla olmasından kaynaklanıyor." dedi.





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