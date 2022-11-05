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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan Gaziantep’te öğrencilerle buluştu

AA

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan Gaziantep’te öğrencilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi'nin bahçesinde düzenlenen "Öğrenci Söyleşileri" etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan, ata sporlarının önemine değindi.

Gaziantep'in farklılıklarıyla ayrı bir öneminin bulunduğunu ve şehrin yöneticileriyle örnek bir şehir olduğunu anlatan Erdoğan, "Gaziantep'i örnek göstermeye devam edeceğiz. Gaziantep'teki kardeşlik ve dayanışma duygusunun kaybolmaması için duamızı eksik etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in bulunduğu coğrafya itibarıyla önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Şahin, "Gaziantep küçük Buhara. Gaziantep, Hz. Ömer'in İslam medeniyetinde şahlanan, antik kentleri içerisinde barındıran ve açık hava müzelerine ev sahipliği yapan bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Program sonunda TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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