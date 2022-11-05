Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan Gaziantep’te öğrencilerle buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi'nin bahçesinde düzenlenen "Öğrenci Söyleşileri" etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan, ata sporlarının önemine değindi.

Gaziantep'in farklılıklarıyla ayrı bir öneminin bulunduğunu ve şehrin yöneticileriyle örnek bir şehir olduğunu anlatan Erdoğan, "Gaziantep'i örnek göstermeye devam edeceğiz. Gaziantep'teki kardeşlik ve dayanışma duygusunun kaybolmaması için duamızı eksik etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in bulunduğu coğrafya itibarıyla önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Şahin, "Gaziantep küçük Buhara. Gaziantep, Hz. Ömer'in İslam medeniyetinde şahlanan, antik kentleri içerisinde barındıran ve açık hava müzelerine ev sahipliği yapan bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Program sonunda TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.





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