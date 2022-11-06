Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, tabanca ile tüfek ele geçirilirken, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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