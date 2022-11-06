Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kalyon

Hakemler:Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Figueiredo, Sagal, Maxim, Merkel, Kitsiou

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsıos, Hosseini, Cardoso, Kemen, Gökhan Sazdağı, Gavranovic, Carole, Onur Bulut, Mensah, Campanharo

Gol:44 Kemen (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Figueiredo (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

27. dakikada Yukatel Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gavranovic'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo'nun yerden ortasında Furkan Soyalp'ın vuruşunda top savunman döndü. Pozisyonun devamında Kitsiou'nun vuruşu ise meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Yukatel Kayserispor'un golü geldi. Kayserispor'un orta sahadan gelişen atağında Hosseini'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kemen, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

















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