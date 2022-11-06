Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, (Dk. 77 Abdulkadir Parmak) Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Figueiredo (Dk. 86 Markovic), Sagal (Dk. 62 Pekhart) Maxim, Merkel, Kitsiou

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Hosseini, Cardoso (Dk. 75 Thiam), Kemen, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Emrah Başsan), Gavranovic (Dk. 86 İlhan Parlak) Carole, Onur Bulut, Mensah (Dk. 86 Ramazan Civelek), Campanharo (Dk. 46 Ali Karimi)

Goller: Dk. 44 Kemen, Dk. 87 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor), Dk. 53 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Figueiredo, Dk. 55 Furkan Soyalp, Dk. 90 Kitsiou (Gaziantep FK) Dk. 50 Gökhan Sazdağı, Dk.53 Cardoso, Dk. 82 Hosseini, Dk. 90 Corele, 90+3 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

53. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasında, ceza alanı içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

56. dakikada Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda kaleci Günay topu kurtardı.

66. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

68. dakikada konuk ekip Kayserispor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.

87. dakikada Yukatel Kayserispor tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma konuk ekip Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



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