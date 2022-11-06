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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

AA

Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, oyuncularının iyi savaştığını söyledi.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamada bulunan Atan, karşılaşmanın iyi bir Anadolu mücadelesi olduğunu belirtti.

Maçın iyi ve kaliteli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gaziantep FK de çok iyi bir takım. Onlar da özellikle topu havaya kaldırdıklarında karambolden bize zorluk çıkardılar. Bunu biliyorduk. Benim uzun zamandır gördüğüm en saygın takımlardan birisi. Golü beklemediğimiz yerden Furkan'dan yedik ama onun dışında oyuncularım iyi savaştılar. Sıkıntı, zorluk, fedakarlık hepsini yaşadık ama sonuçta maçı bitirmesini bildik. Sonradan oyuna giren oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok önemli katkı verdiler. Bu maç bizim için her haftaki bir kırılma eşiği gibi. Alınan diğer sonuçlarla beraber ilk 8'deki yerimizi sağlamlaştırma ayrıca bugün kazandıktan sonra ilk 5 ya da 6'ya girebileceğimiz konusu bizim bu hafta oyuncularla beraber motivasyon kaynağımızdı."

Atan, taraftarlarına teşekkür ederek, "Buraya kadar gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, müthiş bir destek verdiler. Onları buradan mutlu gönderebilmek bizim için çok önemli. Haftaya müthiş bir Anadolu derbisi olacak. Ben artık o stadı doldurmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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