Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada düzenlenen karşılama törenin ardından kara yoluyla Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Karaman Mahallesi'ne getirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazına şehidin babası Hasan, annesi Zeliha, yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Ali Osma, kurum müdürleri, askeri personel ve şehit yakınları katıldı.

Şehidin yakınları, cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.