Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığını tespit ettiği H.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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