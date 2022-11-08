Gaziantep'te kaçak silah imalatına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak silah imalatına yönelik operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Etiler Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 47 fişek, 8 şarjör ile silah parçaları ve kuru sıkı tabancayı çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y. ve S.K. emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.