Gaziantep'te lüks araçla bir çuval Antep fıstığı çalan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te lüks araçla bir çuval Antep fıstığı çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, GATEM Fıstıkçılar Sitesi'nde bir iş yerinin önünden bir çuval Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen A.C.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir şüphelinin de arandığı bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, lüks bir araçtan inen şüphelinin Antep fıstığı dolu çuvalı araca koyup uzaklaşması yer alıyor.

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