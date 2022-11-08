Gaziantep'te dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Girne Mahallesi Sofdağı Sokak'ta bulunan iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde tek başına olan ve dumandan etkilenen E.O'yu (4) kurtardı.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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