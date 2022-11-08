Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaçlara çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı.

Halil İbrahim A'nın kullandığı 27 P 4908 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nde kontrolden çıktı.

Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince sürücü İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaçlara çarparak durabildiği, arkasından gelen otomobilin sürücüsünün frene basarak öndeki otomobile son anda çarpmaktan kurtulduğu görülüyor.

Kayıtlarda çevredeki vatandaşların kazayı görerek yardım için otomobile doğru ilerlediği de yer alıyor.





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