Gaziantep FK, Kütahya Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Kütahya Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı siyahlılar, gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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