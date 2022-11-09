10 yaşındayken Atatürk'ü gören Nesibe nine o günü unutamıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Nesibe Kaya, 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gördüğü günü unutamıyor.



Nesibe Kaya, gazetecilere, Bahçe ilçesinde dünyaya geldiğini 10 oğlu, 3 kızı, 50 de torununun bulunduğunu anlattı.

Zorluklar içerisinde büyüdüğünü, çevresindekilerin o dönem "kız çocukları okumaz" dediği için okula gidemediğini dile getiren Kaya, annesinin okuma yazmayı kendisine evde öğrettiğini belirtti.

Atatürk'ün fotoğrafını göstererek Gazi Mustafa Kemal'i gördüğü anın heyecanını yaşayan Kaya, "Atatürk, Doğu Anadolu seyahatinden dönerken Adana'ya uğradı. Treni, Bahçe tren istasyonunda durdu. 'Atatürk gelmiş' dediler. Koşarak tren istasyonuna gittik. İstasyonda sandalyeler dizilmiş, karşılama töreni hazırlanmıştı. Halkoyunları ekipleri gösteri yapmaya başladılar. Atatürk ve beraberindekiler oturdular. Onlar kalkmadılar. Bunları hatırlıyorum. Onun öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm." diye konuştu.

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