Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'ndeki PTT şubesinden, 31 Ekim'de yüzü maskeli bir şüphelinin silah tehdidiyle bir miktar parayı gasbetmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli M.Ç, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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