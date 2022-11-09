Öğrencilerin akıllı tahta talebi gerçekleştirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrenciler tarafından talep edilen akıllı tahtalar Gaziantep Valiliği, Büyükşehir ve Nizip Belediyesi tarafından temin edildi.

9 Eylül 2022 tarihinde Nizip ilçesindeki Süheyla Özyurt Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül’den öğrenciler tarafından talep edilen akıllı tahtaların ikisi Gaziantep Valiliği diğer 4 dört tanesi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Nizip Belediyesi tarafından karşılandı.

Akıllı tahtaların yerleştirildiği eğitim merkezindeki sınıfları ziyaret eden Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, talepleri yerine gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Çağlar, her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, derslerinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte öğrencilerimizi ziyaret etmiş ve o esnada öğrencilerimizin bizlerden bir talebi olmuştu bizler için kıymetli olan öğrencilerimizin taleplerine kayıtsız kalmayarak bizlerden istedikleri akıllı tahtaların ikisini valiliğimiz diğer 4 tanesini Büyükşehir ve Nizip Belediyesi olarak biz karşıladık. Öğrencilerimize hayırlı olsun başarı onlardan destek bizden." dedi.

Öğrenciler de, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

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