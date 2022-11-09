Gaziantep Valisi Gül'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında Cumhuriyetin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'nın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, milletçe sonsuz saygı, şükran ve rahmetle andığını kaydetti.

Atatürk'ün hayatını ülkesine ve milletine adadığını belirten Gül, şunları aktardı:

"Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği ise milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı Türk Milleti'yle omuz omuza vererek kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım'ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz."

Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün sunduğu değerleri korumak ve sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücüyle çalışmak gerektiğini aktaran Gül, "Hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk Milleti'ne olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.



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