Gaziantep-Nizip arası raybüs seferleri başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ile Nizip arasında ulaşımı sağlayacak olan raybüs seferleri başladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yol iyileştirme çalışmaları tamamlanan raybüs, test sürüşlerinin ardından seferlere başladı.



Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, Gaziantep-Nizip arası bölgesel tren hizmetlerine daha konforlu bir şekilde yeniden başlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.



Raybüsün 49 kilometrelik hatta sahip olan Gaziantep-Nizip arasında sabah ve akşam olmak üzere toplam 2 sefer yapacağını ifade eden Sarı, "Uzun bir süre önce ara verilen tren seferlerinin yeniden başlamasını büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladık. 2 vagon ile 126 kişi kapasiteye sahip raybüsümüzün ilçemizin gelişimine katkı sunacağına inanıyorum. Raybüsle artık ulaşım daha rahat, daha konforlu, daha ekonomik ve daha da güvenli olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bu önemli yatırım ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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