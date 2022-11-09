Gaziantep'te akıllı kent uygulamalarına ilişkin panel düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Farkı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları ve Mevcut Çözümlere İlişkin Yaklaşımlar Akıllı Kentler Yol Haritası" konulu panelin açılışı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde iki gün sürecek panel için bir otelde açılış töreni düzenlendi.



Gaziantep Valisi Davut Gül, şehirde yaşayanların özellikle hizmetlerden yararlanırken olabildiğince kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturulması gerektiğini belirterek, "Şehrin akıllı olması aslında insanların yaşam kalitesini yükseltmesiyle doğru orantıda. Ne yaparsanız yapın, teknik olarak karmaşıksa vatandaşın hayatını daha çok zorlaştırıyorsa, dünyanın en önemli cihazlarını da getirseniz, milyar dolarlarca yatırım da yapsanız olmaz. Hayatı ilgilendiren her konuda bunun birbiriyle entegre olması lazım. Umarım bu panel sonucunda vatandaşa sunulması anlamında önemli bir adım atılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, şehirlerin büyüdüğünü ve ihtiyaçların değiştiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"30 yıl önce belediyelerde çöp sorunu, çöpler toplanamaz denirken, bugün artık akıllı katı atık ve sıfır atığı konuşuyoruz. Ulaşım sorunu trafik derken bugün akıllı ulaşım, takip merkezlerini konuşuyoruz. İhtiyaçlar değişiyor. Belediyeler bu gelişmeye oranla kendilerini yenilemek zorundalar. Belediyenin temel amacı doğumdan ölüme insanın hayatını kolaylaştırmak. Teknolojiye bakıldığı zaman insan hayatının standardını yükseltmek adına bir araç. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiği zaman kenti yönetenler, artık kent yönetimi teknolojiyi kullanan akıllı kent vizyonunu ortaya koymak durumundalar."

McKinsey Şirketi'nin kurucu ortağı Selim Ünal ise Gaziantep ile birçok bağlantısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediye alt yapı üzerindeki etkilerini Gaziantep için değerlendirdik, sanayi dönüşümü ile ilgili çalıştık. Gaziantep için çalışıyor olmak bizi mutlu ediyor. Gaziantep bir sanayi şehri büyüyen, sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde bölgede lider bir şehir. Turizmde gelişiyor ve gastronomi kenti. Şehir büyüdükçe şehrin ihtiyaçları artıyor. Akıllı şehir uygulamaları gerçekten daha fazla ihtiyaç duyulur hale geldi. Gaziantep’in akıllı şehir yolculuğu yurt dışındaki kuruluşlarca da desteklenmeye başladı."

İki gün sürecek panelde, "akıllı kentlerde yenilikçi uygulama örnekleri ve yönetimi", "akıllı kentler ve kentsel yaşam", "akıllı kent uygulamaları ve politikaları" ve "akıllı kentlerin geleceği" konu başlıkları ele alınacak.

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