Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir lastikçiden meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen M.G. ve C.D, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hırsızların iş yerine tavandan girdiği ve saklanmaya çalıştığı görülüyor.

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