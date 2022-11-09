Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 araç, 1 otomobil, 1 iş yerinden hırsızlık olayları ile bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu belirlenen 7 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

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