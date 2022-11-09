Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kalyon
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Toşça, Pekhart (Dk. 75 Mustafa Eskihellaç), Halil İbrahim Pehlivan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan (Dk. 62 Veliu), Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu (Dk. 45 Maxim), Markovic (Dk. 45 Figueiredo), Stankovski (Dk. 45 Jevtovic)
Belediye Kütahyaspor: Alper Kağan Çakır, İsmail Karakaş, Emrah Dağ, Özgür Kazar (Dk. 80 Talha Mayhoş), Kadir Bilimlier (Dk. 80 Onur Şirin), Ertuğrul Tekşen (Dk. 72 Ali Kemal Özkan), Murat Elkatmış (Dk. 62 Muhammet Enes Gök), Muhammed Fatih Kunat, Metehan Mertöz (Dk. 62 Niyazi Çolak), Eyüp Poyraz, Önder Akdağ
Goller: Dk. 38 Pekhart, Dk. 74 Jevtovic (Gaziantep).
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turu mücadelesinde TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.
38. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın ortasıyla Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşunda topu kaleci çıkardı. Pekhart önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
74. dakikada sağ kanatta Jevtovic’in orta şut karışımında meşin yuvarlak savunmaya çarparak filelere gitti: 2-0
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK, 5. tura yükseldi.