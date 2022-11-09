Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Kalyon

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Toşça, Pekhart (Dk. 75 Mustafa Eskihellaç), Halil İbrahim Pehlivan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan (Dk. 62 Veliu), Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu (Dk. 45 Maxim), Markovic (Dk. 45 Figueiredo), Stankovski (Dk. 45 Jevtovic)

Belediye Kütahyaspor: Alper Kağan Çakır, İsmail Karakaş, Emrah Dağ, Özgür Kazar (Dk. 80 Talha Mayhoş), Kadir Bilimlier (Dk. 80 Onur Şirin), Ertuğrul Tekşen (Dk. 72 Ali Kemal Özkan), Murat Elkatmış (Dk. 62 Muhammet Enes Gök), Muhammed Fatih Kunat, Metehan Mertöz (Dk. 62 Niyazi Çolak), Eyüp Poyraz, Önder Akdağ

Goller: Dk. 38 Pekhart, Dk. 74 Jevtovic (Gaziantep).





GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turu mücadelesinde TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

38. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın ortasıyla Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşunda topu kaleci çıkardı. Pekhart önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

74. dakikada sağ kanatta Jevtovic’in orta şut karışımında meşin yuvarlak savunmaya çarparak filelere gitti: 2-0

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK, 5. tura yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.