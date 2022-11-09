Gaziantep ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te Şahinbey Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, deprem anında siren çalmasıyla öğrencilerin ilk olarak "Çök-Kapan-Tutun" yöntemi uygulanarak sarsıntının geçmesini beklemeleri sağlandı.

Tatbikatta, depremin ardından öğrenciler AFAD personelleri gözetiminde kendilerine gösterildiği şekilde yurt bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

Tatbikata, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, AFAD İl Müdür Vekili Arif Mencik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AFAD personeli ve öğrenciler katıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa. Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'daki KYK yurtlarında da tatbikatlar yapıldı.

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