Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te anma programları düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

- Şanlıurfa

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Ayhan ve berberindekiler, şehitlikte dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Kongre Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle sürdü.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Göğebakan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Şahin, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol Atatürk Evi'ni gezdi.

- Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Vekili İhsan Maskar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda devam etti.

Anma törenine, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

- Kilis

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Törene, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.