Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde anma programları düzenlendi.



Nizip Kültür Parkında düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Mesleki ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Nizip Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

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