Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 araç ve 2 adreste arama yapan ekipler, 2 kilo 120 gram eroin ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.

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