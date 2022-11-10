Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Gaziantep'in Araban ilçesinde anma programları düzenlendi.



Araban Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk anıtına Kaymakam Hilal Kızılkaya ile Belediye Başkanı Hasan Doğru çelenk bıraktı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Kaymakamlık sergi salonunda devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.





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