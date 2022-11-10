Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde anma programları düzenlendi.



İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Kemal Vural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören Kültür Merkezi'nde devam etti.

Nurdağı ilçesinde ise Kaymakamlık binasının önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.



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