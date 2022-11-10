Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yağma gibi çeşitli suçlara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından 14 zanlı gözaltına alındı, adreslerde çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

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