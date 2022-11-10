Gaziantep'teki Atatürk Anı Müzesi'nde 10 Kasım yoğunluğu yaşanıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep nüfusuna kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Anı Müzesi'nde 10 Kasım yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bey Mahallesi'ndeki tarihi Antep evini 2013 yılında restore edip, Atatürk'ün hatıralarını gelecek nesillere aktarmak ve korumak amacıyla müze haline getirdi.



Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen müzede, Atatürk'ün kentte kaldığı gece yattığı yatak, kullandığı yemek takımı ve bazı özel eşyalarının yanı sıra Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destansı mücadelenin izleri yer alıyor.

Müze görevlisi Zarif Özel, AA muhabirine, Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933'te Gaziantep'e geldiğini ve Bey Mahallesi'nde bir gece konakladığını söyledi.

Atatürk'ün konakladığı evin yıkıldığını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Anılarını yaşatmak adına Gaziantep'in köklü ailesi olan Konukoğlu ailesi, eski geleneksel Gaziantep evi olan Atatürk Anıt Müzesini alır ve Büyükşehir Belediyesine müze olma şartıyla hibe eder. Müzenin alt katında Atatürk'ün Gaziantep ziyaretinde yattığı yatağı var. Üst kısım kütüphane bölümüdür. Yine kütüphanedeki kitapların büyük çoğunluğu Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunmuş kitaplardır. Diğer kısımda ise Cumhuriyet kazanımları bölümüdür. Kadınların giydiği modern şapkalar ve o dönemde bazı isimlere ait kurs bitirme belgeleri, diplomalar mevcut. Yine Atatürk'ün Gaziantep ziyaretinde yemek yediği tabak, bıçak, çatal ve kahve fincanı mevcut. Ayrıca Nutuk kitabının orijinal 50 bin Osmanlıca el yazması baskılarından biri müzemizde sergileniyor."

- Bin kişi ziyaret etti

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında müzede yoğunluk yaşandığını belirten Özel, "Bugün müzemizi bin kişi ziyaret etti. Müzeyi ziyaret edenler oldukça memnun. Ağlayan ziyaretçilerimiz de oluyor. Özellikle Atatürk'ün yatağının bulunduğu bölümü ziyaret edenler duygusal anlar yaşıyor." dedi.

Müzeye gelen Özge Yıldız, "Müzeyi ziyaret edip Atatürk'ü anmak istedik. Burada olduğum için gurur duyuyorum. İyi ki buradayız. Müze çok güzel. Atatürk'e minnettarız." dedi.

Ziyaretçilerden Elif Polat Çağlar ise Fiziksel Engelliler Vakfı olarak bugün müzeyi ziyarete geldiklerini belirterek, "Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle müzeyi ziyaret ettik. Eserler çok kıymetli. Atatürk'ün yattığı yatağı görmek çok duygulandırdı." diye konuştu.

Ömer Faruk Büyükçelebi de müzeyi gezerken çok duygulandığını kaydetti.



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