Gaziantep'te öğrencisine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir öğretmen açığa alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı iddiasıyla açığa alındığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medyada şiddete ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtilerek, "Sınıf içindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle incelemeler başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır." ifadeleri kullandı.





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