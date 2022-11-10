Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Öte yandan kırmızı siyahlı ekip, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.





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