Patlayıcıyla temel açma çalışmasında etrafa saçılan taşlar 2 kişiyi yaraladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir binanın temel çalışmaları sırasında kullanılan patlayıcının etkisiyle savrulan taşların isabet ettiği otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi'ndeki bir arazide konut yapmak isteyen bir firma, temel eşme sırasında patlayıcı kullanmak istedi.

Patlamanın etkisiyle savrulan taşların isabet ettiği bir otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Abdulkadir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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