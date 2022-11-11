Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan ve yakınındaki gıda deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin Aydınlar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çevresindeki gıda deposuna da sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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