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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan ve yakınındaki gıda deposuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçenin Aydınlar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çevresindeki gıda deposuna da sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Fabrika ve gıda deposundaki soğutma işlemleri sürüyor.

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