Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmana ağrıları bulunan futbolcu Furkan Soyalp katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından İstanbul'a giderek kampa girecek.





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