İslahiye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği gerçekleştirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.



11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği bu yıl, "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla, Değirmencik Mahallesi kırsalında, 10 dekar alana 500 fidan dikildi.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçenin orman varlığı olarak büyüklüğüne dikkat çekerek, mevcut ağaç varlığını daha da artırmak ve geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini aktardı.



Anteplioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Geçmiş yıllarda yanan orman alanlarının daha fazlasını yapıp fidanları toprakla buluşturarak ülkemizi daha da cennet vatan haline getireceğiz. Geleceğimizin sahipleri gençlerle burada ağaç dikiyoruz ki dikilen ağaçları gelecek nesillere emanet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Kemal Vural, ağaç varlığının önemine dikkat çekerek, "İnşallah bu tür çalışmalar devam eder ve örnek olur. Herkesin taşın altına eline koymasının gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İslahiye Ağaçlandırma ve Orman Muhafaza İşletme Şefi Erdal Sevilmişdal, kampanya ile Değirmencik Mahallesi kırsalındaki belirlenen alana 275'i kızıl çam ve 225'i selvi fidanı olmak üzere 500 ağacı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarına, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Yapar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



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