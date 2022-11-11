Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Doğanca Mahallesi kırsalındaki etkinlikte, hazırlanan sahaya 2 bin sedir, badem ve servi fidanı dikildi.

Vali Davut Gül, etkinlikteki konuşmasında, kentin ağaç ve yeşil anlamında çok zayıf olduğunu belirtti.

Son yıllarda dikilen fidanlarla kentteki orman varlığının artığına işaret eden Gül, şunları kaydetti:



"Son 4 yılda 27 milyon fidan dikme hedefimiz vardı. Bu 27 milyon fidanın 10 milyonu toprakla buluştu. İnşallah önümüzdeki süreçte kalanları da toprakla buluşturacağız. Bizim ağaçlandırmayı sadece kamu eliyle yapma şansımız yok. Orman Genel Müdürlüğümüz olağanüstü çalışma yapıyor, diğer kurumlarımızın, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin önemli destekleri var ama asıl ormanı koruyacak olan tüm vatandaşlarımızdır."

- Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, 36 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, kentin coğrafyasının çok geniş olduğuna, ekilebilecek alan varlığının büyüklüğüne dikkati çekti.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olduklarını, herkesin bir fidan dikmesi halinde 3 milyon fidanın toprakla buluşacağını dile getiren Ayhan, "Her yıl 5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. En önemlisi ağaçları koruyarak gelecek nesillere bırakacağız inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ile çok sayıda davetli, fidanları toprakla buluşturdu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Çınarlı mevkisindeki törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, kentte bugün 55 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Bir fidanı toprakla buluşturup büyüyüp yeşermesini sağlamanın en önemli vazifelerden biri olduğunu vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:



"Ormanlar sadece oksijen kaynağı değil, erozyon, kuraklık ve su taşkınlığını önleyen, dalından, yaprağından ve gövdesinden birçok ürün elde ettiğimiz varlıklarımızdır. Beden ve ruh sağlımız üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Hamdolsun ülkemizde son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ciddi ağaçlandırma seferberliği yapılmaktır. Ormanlık alanların oluşturulması için ilimizde de ülkemizde olduğu gibi dikim çalışmaları artmaktadır."

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Malatya

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı bölgesinde düzenlenen etkinlikte, dikilen fidanlara can suyu verildi.

Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin düzenli olarak orman varlığını arttırdığını, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başarıldığını söyledi.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da selamlama konuşması yaptı.

Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, kentte bugün 10 bin fidanın dikildiğini, yıl sonuna kadar ise 650 bin fidanın toprakla buluşturulacağını bildirdi.



- Adıyaman

Adıyaman'da Kayaönü köyü kırsalındaki ormanlık alana, 800 sedir, badem ve servi fidanı dikildi.

Vali Vekili İhsan Maskar, yaptığı konuşmada, bu yıl kentte 598 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Toplam yüz ölçümünün yüzde 22'si ormanla kaplı kentimizde bu yıl 3 bin 200 dekarlık alanda toplamda 598 bin fidanı yıl sonuna kadar toprakla buluşturmuş olacağız." dedi.

- Kilis

Kilis'te Demirciler köyü civarında 2021'de yanan ormanlık alanda fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, "Bu alanı şimdi çıplak görmek bizi üzüyor. Bu alanda Orman İşletme Müdürlüğümüz çalışmalarını yaptı, fidanları dikti, tohumları saçtı. Biz sadece 5 hektara hep beraber çam fıstığı dikeceğiz. Bir daha böyle yangınların olmamasını temenni ediyorum." dedi.

Kilis'te eş zamanlı olarak 8 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.



Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.











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