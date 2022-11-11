Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA

Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Doğanca Mahallesi kırsalındaki etkinlikte, hazırlanan sahaya 2 bin sedir, badem ve servi fidanı dikildi.

Vali Davut Gül, etkinlikteki konuşmasında, kentin ağaç ve yeşil anlamında çok zayıf olduğunu belirtti.

Son yıllarda dikilen fidanlarla kentteki orman varlığının artığına işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Son 4 yılda 27 milyon fidan dikme hedefimiz vardı. Bu 27 milyon fidanın 10 milyonu toprakla buluştu. İnşallah önümüzdeki süreçte kalanları da toprakla buluşturacağız. Bizim ağaçlandırmayı sadece kamu eliyle yapma şansımız yok. Orman Genel Müdürlüğümüz olağanüstü çalışma yapıyor, diğer kurumlarımızın, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin önemli destekleri var ama asıl ormanı koruyacak olan tüm vatandaşlarımızdır."

- Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, 36 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, kentin coğrafyasının çok geniş olduğuna, ekilebilecek alan varlığının büyüklüğüne dikkati çekti.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olduklarını, herkesin bir fidan dikmesi halinde 3 milyon fidanın toprakla buluşacağını dile getiren Ayhan, "Her yıl 5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. En önemlisi ağaçları koruyarak gelecek nesillere bırakacağız inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ile çok sayıda davetli, fidanları toprakla buluşturdu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Çınarlı mevkisindeki törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, kentte bugün 55 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Bir fidanı toprakla buluşturup büyüyüp yeşermesini sağlamanın en önemli vazifelerden biri olduğunu vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Ormanlar sadece oksijen kaynağı değil, erozyon, kuraklık ve su taşkınlığını önleyen, dalından, yaprağından ve gövdesinden birçok ürün elde ettiğimiz varlıklarımızdır. Beden ve ruh sağlımız üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Hamdolsun ülkemizde son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ciddi ağaçlandırma seferberliği yapılmaktır. Ormanlık alanların oluşturulması için ilimizde de ülkemizde olduğu gibi dikim çalışmaları artmaktadır."

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Malatya

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı bölgesinde düzenlenen etkinlikte, dikilen fidanlara can suyu verildi.

Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin düzenli olarak orman varlığını arttırdığını, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başarıldığını söyledi.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da selamlama konuşması yaptı.

Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, kentte bugün 10 bin fidanın dikildiğini, yıl sonuna kadar ise 650 bin fidanın toprakla buluşturulacağını bildirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da Kayaönü köyü kırsalındaki ormanlık alana, 800 sedir, badem ve servi fidanı dikildi.

Vali Vekili İhsan Maskar, yaptığı konuşmada, bu yıl kentte 598 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Toplam yüz ölçümünün yüzde 22'si ormanla kaplı kentimizde bu yıl 3 bin 200 dekarlık alanda toplamda 598 bin fidanı yıl sonuna kadar toprakla buluşturmuş olacağız." dedi.

- Kilis

Kilis'te Demirciler köyü civarında 2021'de yanan ormanlık alanda fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, "Bu alanı şimdi çıplak görmek bizi üzüyor. Bu alanda Orman İşletme Müdürlüğümüz çalışmalarını yaptı, fidanları dikti, tohumları saçtı. Biz sadece 5 hektara hep beraber çam fıstığı dikeceğiz. Bir daha böyle yangınların olmamasını temenni ediyorum." dedi.

Kilis'te eş zamanlı olarak 8 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE FİDANLAR TOPRAKLA ...
İslahiye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İslahiye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" ...
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ...
Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE FABRİKADAKİ YANGIN, DEPOYA DA SIÇRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE FABRİKADAKİ YANGIN, ...
Gaziantep'te fabrikadaki yangın, depoya da sıçradı
YEREL HABERLER Gaziantep'te fabrikadaki yangın, depoya da sıçradı
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan ...
Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangına ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE İNŞAAT KAZI ALANINDA PATLAMA 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE İNŞAAT KAZI ALANINDA ...
Gaziantep'te inşaat kazı alanında patlama: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te inşaat kazı alanında patlama: 2 yaralı
Patlayıcıyla temel açma çalışmasında etrafa saçılan taşlar 2 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Patlayıcıyla temel açma çalışmasında etrafa saçılan ...
(Görüntülü) ÖĞRENCİSİNİN BOĞAZINI SIKAN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI - (EK GÖRÜNTÜ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRENCİSİNİN BOĞAZINI SIKAN ÖĞRETMEN ...
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü) ÖĞRENCİSİNİN BOĞAZINI SIKAN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRENCİSİNİN BOĞAZINI SIKAN ÖĞRETMEN ...
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
YEREL HABERLER Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
(Görüntülü) - ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ
Gaziantep'te öğrencisine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir öğretmen açığa alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te öğrencisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TEKİ SİLAHLI PTT SOYGUNU KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI PTT SOYGUNU ...
Gaziantep'teki silahlı PTT soygunu kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'teki silahlı PTT soygunu kamerada
Gaziantep'teki Atatürk Anı Müzesi'nde 10 Kasım yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'teki Atatürk Anı Müzesi'nde 10 Kasım ...
Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 4 zanlı ...
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.